Украина увеличила экспорт электроэнергии на 57,4%

Украина в январе-июне 2017 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 59,5% - до 136,4 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

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По ее данным, 57,4% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 20,6% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Молдову и около 17,4% – на Польшу.

В июне Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 4,3 млн долл., в Польшу – на 4,5 млн долл. Экспорт в Молдову в прошлом месяце составил 14,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3% – до 152 млн долл.