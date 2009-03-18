НАК «ЭКУ» примет участие в собрании акционеров «Днепроэнерго»

НАК "Энергетическая компания Украины" примет участие в очередном собрании акционеров энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье), которое назначено на 24 марта текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Энергетическая компания примет участие в собрании акционеров. В любом случае у нас там контрольный пакет акций", – сказал министр.

В то же время Ю.ПРОДАН выразил сомнение в том, что НАК «ЭКУ» поддержит внесенный в повестку дня собрания вопрос о выпуске корпоративных облигаций на сумму 202 млн. грн.

«Я так понимаю, что деньги (привлеченные от размещения облигаций – УНИАН) они хотят направить на выполнение их инвестиционной программы. Вроде бы все и нормально, но с другой стороны, они уже такими решениями зарекомендовали себя не лучшим образом, и такая форма, честно говоря, вызывает сомнения", – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» намерена выпустить корпоративные облигации на 202 млн. грн. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня очередного собрания акционеров компании, назначенного на 24 марта.

Облигации планируется разместить закрытым (частным) способом.

Также в повестку дня собрания внесены отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также на очередном общем собрании акционеров 24 марта «Днепроэнерго» вновь попытается сменить регистратора общества. Кроме того, в повестку дня собрания акционеров дополнительно внесены вопросы, связанные с отзывом и избранием членов наблюдательного совета, заключением договоров с членами набсовета, а также сокращением количественного состава исполнительных органов общества.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 76,04% акций компании.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 Мвт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.