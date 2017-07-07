Соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы вступило в силу

Соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой Европы (ENTSO-E) вступило в силу после его подписания необходимым количеством системных операторов, сообщила пресс-служба государственной компании – оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

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«Поставленные нашими европейскими партнерами подписи свидетельствуют о готовности европейской стороны двигаться навстречу. Впереди много работы, не только со стороны системного оператора, но и со стороны генерации, органов власти, регулятора. Но есть четкий план действий, и мы верим в успех общего дела», – цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В марте 2017 года глава «Укрэнерго» заявил, что стоимость синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского Союза может составить от 600 млн грн до 1,8 млрд грн.

В начале мая «Укрэнерго» приняло стратегию развития на ближайшие 10 лет, предусматривающую интеграцию компании в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). 28 июня компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы.