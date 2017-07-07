Гройсман сообщил, когда утвердят финплан "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины в июле утвердит финансовый план национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2017 год, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Лондоне.

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"Финансовый план наработан наблюдательным советом и идет по всем бюрократическим процедурам через правительство. Я думаю, что правительством он будет утвержден в июле", - сказал Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что после принятия Верховной Радой законодательства о корпоративном управлении финансовые планы госкомпаний будут утверждать их наблюдательные советы.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 22,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 миллиардов гривень чистого убытка.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило передать функцию утверждения финансовых планов крупнейших государственных компаний от правительства наблюдательным советам, которые будут сформированы в ближайшее время.