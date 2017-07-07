Минэнергоугля утвердило обязательный 10-дневный запас мазута для ТЭС и ТЭЦ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов утвердило обязательный 10-дневный запас мазута как резервного вида топлива для теплоэлектростанций и теплоэлектротцентралей. Об этом говорится в опубликованном приказе Минэнергоугля №444 от 29 июня 2017 года.

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"Утвердить объемы десятидневного запаса мазута для электростанций для обеспечения работы электростанций в осенне-зимний период 2017-2018 годов", - говорится в тексте документа.

Согласно дополнению к приказу, общий объем запасов мазута на 10 дней работы всех ТЭС и ТЭЦ Украины составляет 132,9 тысячи тонн (28,8 тысячи тонн для ТЭС и 104 тысяч тонн – для ТЭЦ).

Так, по информации министерства, Приднепровская ТЭС должна иметь запас мазута в объеме 2,5 тысячи тонн, Бурштынская – 3 тысячи тонн, Змиевская – 4,8 тысячи тонн. При этом запас на ТЭЦ-5 в Киеве должен составлять 45,6 тысячи тонн, ТЭЦ-6 (также расположена в столице) – 31,2 тысячи тонн и на Харьковской ТЭЦ-5 - 13,4 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, за пять месяцев 2017 года Украина сократила потребление мазута на 51,1% - до 22,2 тысячи тонн. По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 июня 2017 года запасы мазута на энергетических предприятиях составляют 62,2 тысячи тонн, что на 47,8 тысячи тонн меньше запасов 2016 года (на эту же дату).

В конце июня министр энергетики Игорь Насалик заявил, что в связи со взятыми на себя Украиной экологическими обязательствами, энергокомпании, которые покупают мазут за рубежом для работы ТЭС и ТЭЦ, должны будут с 1 января 2018 года импортировать этот вид топлива с содержанием серы не более 1%.