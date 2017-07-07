Нацкомиссия предлагает новый подход к тарифам на услуги облгазов – хочет считать для каждого отдельно

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступает за переход от общего значения тарифа на услуги по транспортировке и распределению газа к новой методике расчета, которая будет учитывать региональные особенности и определит разные ставки этого тарифа для отдельных газопоставляющих компаний (облгазов).

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Об этом во время круглого стола, посвященного проблемам в сфере тарифообразования на природный газ, заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк.

«По нашему мнению, независимо от того, какой принцип применяется: или по объемам газа (расчет тарифов в зависимости от объема потребления газа – УНИАН), или вариация с мощностью (расчет тарифов на основе показателя технической или заявленной мощности подачи газа, которая предоставляется потребителю облгазом - УНИАН) - необходимо отходить от общего тарифа, одинакового для всей страны… Первый шаг для того, чтобы привести тарифы к реальному значению расходов каждого предприятия - это отход от общего тарифа», - сказал он, добавив, что необходимо перейти к такому тарифообразованию, которое будет отражать расходы на услуги по распределению каждого отдельного облгаза.

По словам Вовка, сегодня по всей территории Украины помимо цены газа как товара (6 879 грн за 1 тыс. куб. м – УНИАН) действует общий тариф, который платит конечный потребитель за услуги по транспортировке и распределению газа – 879 грн за 1 тыс. куб. м. В этот тариф включаются расходы госкомпании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз» (услуга транспортировки) и расходы региональных газопоставляющих компаний – облгазов (услуга распределения).

Согласно позиции регулятора, переход от общей к региональной ставке тарифа будет способствовать привлечению к процессам тарифообразования органов местного самоуправления.

«Мы движемся по всем сферам. Состояние подготовки в каждой сфере разное. Самый высокий уровень подготовки в дистрибуции электроэнергии (деятельность облэнерго – УНИАН), на втором месте у нас тарифы для тепла и воды… на третьем – «Укрэнерго», и на четвертом (последнем) у нас газовая дистрибуция (деятельность облгазов – УНИАН)»,- сказал глава НКРЭКУ, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли комиссия ввести на услуги распределения газа стимулирующее тарифообразование, которое, в отличие от действующего подхода «расходы плюс», снижает возможность облгазов завышать значение своих расходов для поднятия стоимости своих услуг.

Как сообщал УНИАН, 28 марта 2017 года НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ должен состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последнюю планировалось рассчитывать исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, могла вырасти в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличиться в среднем в 5-8 раз.

После критики со стороны экспертной среды, правительства и Администрации президента, 10 апреля Нацкомиссия отменила действие своего постановления о введение абонплаты за газ. После этого регулятор вернулся к определению стоимости услуг по транспортировке и распределению с использованием общего тарифа, который оплачивает конечный потребитель независимо от цены газа как товара и уровня его потребления.