Нефть в мире сегодня поднялась до 49 долл./барр.

Нефтяные котировки превысили отметку 49 долл. за баррель в четверг, отыграв падение предыдущей торговой сессии на фоне известия о том, что ФРС США покупает государственные облигации, сообщает Рейтер.

Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть к 07.35 МСК выросли на 0,96 долл. до 49,10 долл. за баррель.

Нефть марки Brent выросла на 1,00 долл. до 48,66 долл..

"Цены растут от комбинации двух факторов: падения доллара и решения ФРС о покупке гособлигаций", - говорит Дэвид Мур, эксперт Commonwealth Bank of Australia.

"Однако мне кажется, что основным фактором роста являются надежды на эффективность экономических стимулов".

Однако аналитики предупреждают, что слабый спрос на нефтепродукты может ограничить рост котировок в ближайшее время.

Так, Агентство энергетической информации в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 2 миллиона баррелей до 353,3 миллиона баррелей, что в два раза превосходит прогнозы аналитиков. Запасы бензина выросли на 3,2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2 миллиона баррелей.

Финансовый кризис, падение спроса и рост запасов привели к падению цены на нефть с 147 долл. за баррель в июле прошлого года до 35 долл. в феврале этого года.

Чтобы побороть негативную тенденцию ОПЕК с сентября месяца суммарно снизил добычу на 4,2 миллиона баррелей в сутки, что вернуло нефтяные котировки к отметке 40-50 долл. за баррель.