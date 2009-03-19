Брюссельская конференция посодействует модернизации ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считают, что документ, подписанный по результатам международной донорской конференции, которая состоится 23 марта в Брюсселе, позволит профинансировать модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали вчера журналистам в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что тот мастер-план, который представила Украина в соответствии с достигнутыми договоренностями, станет базовым документом, на основе которого будет сформирован общий план действий по модернизации украинской ГТС.

План будет состоять из трех разделов: политический, технический, коммерческий. Эта, по словам В.ЮЩЕНКО, «дорожная карта» одобрена, с одной стороны, Украиной, а с другой стороны - Европейской комиссией, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, позволит сформировать конкретный план мероприятий.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, в основном это будет экономический документ, в котором, среди прочего, будут представлены коммерческие проекты по модернизации украинской ГТС.

Президент Украины также сообщил, что в этом документе речь пойдет о необходимости унификации энергетических систем Украины и Европейского Союза.

«Речь идет об имплементации директив Европейского Союза от 2003 года и будет касаться необходимости реформирования украинского энергетического рынка», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что конференция доноров является очень важной уже давно, даже до последнего газового кризиса. В то же время, он отметил, что без четких обязательств Украины реформировать газовый рынок не будет и гарантий финансовых институтов.

«У нас было очень много дискуссий, потому что это сложный документ… Это будет документ, который позволит не только Еврокомиссии, но и другим донорам, которые приедут на конференцию, принять участие в финансировании модернизации газотранспортных систем», - сказал Ж.БАРРОЗУ.