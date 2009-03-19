Угольщики перенесли акцию протеста

Профсоюз работников угольной промышленности Украины принял решение о переносе минимум на месяц всеукраинской акции протеста, проведение которой намечалось на 25 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

Он отметил, что намеченная на 25 марта акция «подготовлена на 100%, несмотря на все сопротивление и жесточайшее давление на наших людей», но, учитывая, что Кабинет министров принял в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании протокольные решения по выполнению требований угольщиков, акция приостановлена.

В.ТУРМАНОВ подчеркнул, что горняки «акцию не отменяют, а просто переносят», и объявил, что 23 апреля в Киеве пройдет расширенный пленум работников угольной промышленности, на котором, возможно, будет принято решение о возобновлении протестной акции.

По его мнению, отрезок времени до 23 апреля – «это промежуток, достаточный для правительства, чтобы те решения, которые им были приняты, воплотить в жизнь».

«23 апреля мы проведем всеукраинское совещание, расширенный наш пленум в Киеве, пригласим премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА, чтобы они проинформировали нас, шахтеров, о выполнении своих сегодняшних обещаний», - сказал В.ТУРМАНОВ.

Он сообщил, что 16 марта правительство пообещало, что «будет решать проблему выплаты заработной платы, вопрос увеличения цены на уголь, запретит ввозить уголь в Украину и пересмотрит бюджет угольной отрасли на этот год в части себестоимости угольной продукции».

В.ТУРМАНОВ акцентировал, что цель проведения акции состоит не в самой акции как таковой, а в том, чтобы «повернуть лицом правительство к проблемам угольной отрасли».

По его словам, само намерение проведения протестной акции «заставило правительство сесть за стол и все-таки принять положительные решения для угольщиков». Так, началось погашение задолженности по зарплате за январь, был ограничен ввоз импортного угля в Украину. Кроме того, некоторые госпредприятия, которые за год так и не смогли получить средства индивидуальной защиты для шахтеров, в течение считанных недель были обеспечены спецобувью, спецодеждой, самоспасателями и другими средствами индивидуальной защиты.

В.ТУРМАНОВ особо подчеркнул, что решение о подготовке акции, ее переносе принимается профсоюзами коллегиально и отвечает только интересам угольщиков, и никоим образом не связано с какими-то политическими заказами.

«Нас преподносят так, что мы сегодня хотим усугубить кризис, что председатель профсоюза выполняет политический заказ. Но у нас решение принимает коллегиальный орган, а не то, что какая-то политическая партия заказывает, когда нам что делать», - отметил В.ТУРМАНОВ.