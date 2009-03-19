Концерн RWE продаст свою газотранспортную сеть

Немецкий энергетический концерн RWE продает свою газотранспортную сеть в Германии, чтобы избежать многомиллиардного штрафа Европейского антимонопольного ведомства, сообщает Немецкая волна.

Еврокомиссия объявила в среду, 18 марта, что приняла предложение концерна RWE о продаже своей газотранспортной сети, сообщает агентство dpa. Тем самым концерн выполнил требования Европейского антимонопольного ведомства. Разбирательство, которое длилось с мая 2007 года и могло закончиться вынесением миллиардного штрафа, завершено.

Компания еще летом 2008 года решила в течение 2 лет продать свою газораспределительную сеть в Германии. В течение нескольких месяцев предложение RWE рассматривало европейское антимонопольное ведомство, теперь его решение приняло обязательную силу. Концерн должен будет продать как трубопроводы, так и заводы.

Продажа оживит конкуренцию

Продажа газотранспортной сети должна, по мнению Брюсселя, привести к оживлению конкурентной борьбы на немецком рынке. "Эти чрезвычайные по объему принудительные действия должны кардинально изменить немецкий газовый рынок, оживить конкуренцию и дать потребителям больше возможностей для выбора", - сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели Крус.

По мнению Еврокомиссии, RWE искусственно затруднял доступ конкурентов в свою газотранспортную сеть в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, используя ведущее положение на рынке и необоснованно увеличив плату за транзит газа. Концерн владеет в Германии газовой сетью длиной 4100 километров, в основном в Северном Рейне-Вестфалии и Нижней Саксонии.