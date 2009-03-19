ПРУП: Украина в январе импортировала почти 400 тыс. т угля

В январе текущего года в Украину было импортировано 384 тыс. тонн угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 18 марта на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

По его словам, в прошлом году в Украину было завезено из-за границы 12 млн. тонн угля, а в январе этого года – уже 384 тыс. тонн. А. ТУРМАНОВ возмутился этим фактом, потому что сегодня в Украине достаточно своего угля, который не востребован.

«Наш уголь на складах горит, а мы завозим из-за кордона», - сказал он. И подчеркнул, что правительство Украины «должно ввести квоты, чтобы стало невыгодно завозить уголь извне в Украину, потому что своего хватает».

В то же время В.ТУРМАНОВ сообщил, что Кабинет министров в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании принял протокольные решения, в которых «пообещал запретить ввозить уголь в Украину».

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Министерства угольной промышленности, в Украине в январе-феврале т.г. было добыто 11,8 млн. тонн угля. Предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. добыли 6 млн. 767,851 тыс. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 1 млн. 612,353 тыс. тонн, энергетического – 5 млн. 155,498 тыс. тонн.