Донецкий губернатор: государство должно определиться с углем

Для решения проблем угольной отрасли государство, прежде всего, должно определить, какова потребность страны в угле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

Он констатировал, что сегодня на теплоэлектростанциях Донецкой области накоплено более 1,2 млн. тонн угля и на складах угольных предприятий не востребовано еще 700 тыс. тонн. «Государство, управляя угольной отраслью, должно принять решение, сколько нам надо угля, а потом ответить на вопрос – на каких шахтах эффективнее всего мы можем добыть нужное количество угля», - сказал А. БЛИЗНЮК.

Он отметил, что на государственном уровне также нужно принять решение о закрытии ненужных шахт, вместе с тем решить вопрос о трудоустройстве освобожденных работников, комплексно рассмотреть вопросы инфраструктуры закрывающихся предприятий и т. д.