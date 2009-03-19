ПРУП: долги по зарплате в угольной отрасли превышают 1 млрд. грн.
До 20 марта Кабмин выплатит
В угольной отрасли Украины задолженность по заработной плате в настоящее время составляет 1 млрд. 127 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Виктор ТУРМАНОВ.
«На сегодняшний день по угольщикам задолженность по выплате заработной платы составляет 1 млрд. 127 млн. грн.», - сказал глава ПРУП.
Он отметил, что Кабинет министров в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании принял протокольные решения, которыми закрепил свои обязательства по погашению этого долга.
По словам В.ТУРМАНОВА, «до 20 марта будет выплачена задолженность по заработной плате, которая имеется, и долгов не должно быть».