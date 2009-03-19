Долг перед угольщиками перевалил за миллиард

В угольной отрасли Украины задолженность по заработной плате в настоящее время составляет 1 млрд. 127 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

«На сегодняшний день по угольщикам задолженность по выплате заработной платы составляет 1 млрд. 127 млн. грн.», - сказал глава ПРУП.

Он отметил, что Кабинет министров в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании принял протокольные решения, которыми закрепил свои обязательства по погашению этого долга.

По словам В.ТУРМАНОВА, «до 20 марта будет выплачена задолженность по заработной плате, которая имеется, и долгов не должно быть».

Между тем, сегодня работники шахтного строительства будут пикетировать Министерство угольной промышленности, требуя погасить долг по заработной плате.

Как отметил на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ, задолженность по выплате зарплаты у шахтостроителей, которая тянется еще с октября прошлого года, составляет в настоящее время 53 млн. грн.

«У нас (горняков – УНИАН) ситуация плохая, но у них просто катастрофическая. И главное, что нет никаких перспектив», - сказал В.ТУРМАНОВ, отметив, что сегодня «6 тыс. шахтостроителей в основном находятся без работы».

Напомним, Профсоюз работников угольной промышленности Украины принял решение о переносе минимум на месяц всеукраинской акции протеста, проведение которой намечалось на 25 марта.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

Он отметил, что намеченная на 25 марта акция «подготовлена на 100%, несмотря на все сопротивление и жесточайшее давление на наших людей», но, учитывая, что Кабинет министров принял в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании протокольные решения по выполнению требований угольщиков, акция приостановлена.

В.ТУРМАНОВ подчеркнул, что горняки «акцию не отменяют, а просто переносят», и объявил, что 23 апреля в Киеве пройдет расширенный пленум работников угольной промышленности, на котором, возможно, будет принято решение о возобновлении протестной акции.

По его мнению, отрезок времени до 23 апреля – «это промежуток, достаточный для правительства, чтобы те решения, которые им были приняты, воплотить в жизнь».

«23 апреля мы проведем всеукраинское совещание, расширенный наш пленум в Киеве, пригласим премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА, чтобы они проинформировали нас, шахтеров, о выполнении своих сегодняшних обещаний», - сказал В.ТУРМАНОВ.

По его словам, само намерение проведения протестной акции «заставило правительство сесть за стол и все-таки принять положительные решения для угольщиков». Так, началось погашение задолженности по зарплате за январь, был ограничен ввоз импортного угля в Украину. Кроме того, некоторые госпредприятия, которые за год так и не смогли получить средства индивидуальной защиты для шахтеров, в течение считанных недель были обеспечены спецобувью, спецодеждой, самоспасателями и другими средствами индивидуальной защиты.

В.ТУРМАНОВ особо подчеркнул, что решение о подготовке акции, ее переносе принимается профсоюзами коллегиально и отвечает только интересам угольщиков, и никоим образом не связано с какими-то политическими заказами.