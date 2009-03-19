В Кременчуге подешевели бензин и дизтопливо

Сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) бензин подешевел на 10 коп. по сравнению со вчерашним днем.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня литр бензина марки А-95 на заправках, реализующих топливо под брендом «Укртатнафта», можно приобрести по цене 5,58 грн. против 5,68 грн. (на 18 марта), марки А-92 - по цене 5,38 грн./литр против 5,48 грн./литр, марки А-76 - по цене 5,08 грн. за 1 литр против 5,18 грн.

Дизельное топливо сегодня подешевело на 40 коп. - с 5,68 грн./литр до 5,28 грн./ литр. Аналогичная стоимость топлива на заправках фирмы «АВИАС» и «Кременчугнефтепродуктсервис».