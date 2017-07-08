Путин считает, что российский газ имеет "абсолютные преимущества" на европейском рынке

Президент РФ Владимир Путин считает, что российский природный газ имеет «абсолютные преимущества» на европейском рынке по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ). Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, как он воспринял сообщения о том, что президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу 6 июля заявил о готовности поставлять сжиженный газ в Европу.

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Он отметил, что Трамп в ходе выступления на саммите заявил, что Америка выступает за открытую, честную конкуренцию.

«Кстати говоря, я, когда выступал, этот тезис поддержал. Нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, если это будет так - открытая и честная конкуренция, неангажированная политикой и без использования каких-то политических ресурсов, - то нас это вполне устраивает. Потому что на сегодняшний день, это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет: себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом», - сказал Путин.

По его словам, у России в этом вопросе было бы «абсолютное конкурентное преимущество».

«А чтобы оно сохранилось, наши участники рынка должны работать, должны сохранить за собой эти конкурентные преимущества», - сказал Путин.

Как сообщалось, 6 июля президент Польши Анджей Дуда заявил, что обсуждал с Трампом вопрос поставок сжиженного газа из США в соседние европейские страны.

В начале июня в Польшу прибыл первый танкер со сжиженным газом из США.

В настоящее время Польша работает над долгосрочным контрактом на поставку СПГ из США, чтобы отказаться от экспорта российского газа.