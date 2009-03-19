Энергопоставщики могут быть экспортерами

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» (относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии).

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 416 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено определение термина «энергопоставщики» включением в их возможные функции также экспорт электрической энергии.

Кроме того, законом устанавливается, что доступ к мощностям межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии предоставляется на условиях аукциона на срок не более одного года.

Порядок проведения аукциона утверждается правительством.

Энергопоставщики для экспорта электрической энергии закупают необходимые объемы электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Украины по цене не ниже оптовой, сформировавшейся на рынке. Передача электрической энергии, предназначенной для экспорта, осуществляется на основании договора с лицензиатом, который осуществляет передачу электроэнергии по межгосударственным электросетям.

Также предусматривается обязательство лицензиата, который осуществляет передачу этой энергии, ежеквартально обнародовать информацию о мощностях межгосударственных электрических сетей, их текущей загрузке, а также свободной мощности этих сетей.