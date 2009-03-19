Ющенко хочет поговорить с ЕС об объеме транспортировки газа

Украина хочет говорить с ЕС о новых объемах транспортировки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Мы бы хотели говорить о новых объемах», - сказал он.

Президент Украины отметил, что на сегодня Украина имеет одну из мощнейших газотранспортных систем в Европе, но эта система, по его убеждению, будет работать только в том случае, если она будет интересной для потребителей в Европейском Союзе.

В.ЮЩЕНКО не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, украинская газотранспортная система может ежегодно поставлять в Европу около 120 млрд. кубометров газа.