PGNiG заинтересовался планами модернизации ГТС Украины

Крупнейший польский топливный концерн PGNiG заинтересован планами модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом накануне сообщила представитель концерна Иоанна Закревска, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы хотим узнать, какие планы у наших украинских партнеров в области развития сети газопроводов и каковы возможности участия в этих инвестициях иностранных фирм, в том числе из Польши", - сказала она.

Возможные планы сотрудничества PGNiG с украинскими партнерами будут обсуждаться в понедельник, 23 марта, в Брюсселе на конференции, посвященной модернизации украинской системы доставки газа. В конференции также примут участие представители PGNiG, включая вице-председателя концерна Мирослава Шкалубу, сообщила И.Закревска.

Справка УНИАН. Польша потребляет ежегодно порядка 14 млрд. кубометров природного газа. При этом импорт газа непосредственно из РФ составляет 6,2 млрд. кубометров в год, собственная добыча газа - 4,2 млрд. кубометров.

Транзитом в Германию через Польшу идет 30 млрд. кубометров газа.

Украинская газотранспортная система может ежегодно поставлять в Европу около 120 млрд. кубометров газа.

В ходе конференции доноров для модернизации украинской ГТС, которая пройдет 23 марта в Брюсселе, планируется собрать 2,5 млрд. евро.