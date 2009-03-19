С 1 апреля электричество для тех, кто потребляет свыше 400кВт/ч, подорожает втрое

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 апреля повысила тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,26 коп. (с НДС) за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

Новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

В ходе рассмотрения данного вопроса председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО напомнил, что, по данным энергокомпании, на сегодняшний день количество абонентов, потребляющих свыше 400 кВт/ч, составляет около 3% (600 тыс. абонентов) от общего количества бытовых потребителей. При этом данная группа потребляет 16% (4,6 млрд. кВт/ч ежегодно) от общего объема потребления электроэнергии населением.

В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что по итогам введения нового тарифа комиссия может вернуться к рассмотрению вопроса о блочных тарифах. В частности, он не исключил возможности снижения планки потребления, к которой будет применяться новый, экономически обоснованный тариф.

«Этот шаг необходимо было сделать. После проведения соответствующего анализа мы решим, остановимся мы на 400 или будем понижать планку», - отметил председатель комиссии.