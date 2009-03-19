Лицензия на Сахалинское месторождение "уйдет" частникам?

Украинско-польское совместное предприятие ЗАО «Девон» (г. Киев) заявляет о попытке ряда чиновников НАК «Надра Украины» противоправным способом передать специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) частной фирме «Укрнефтебурение».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ЗАО «Девон» Анджей ДИЗМАНСКИ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, 24 апреля 2009 года истекает срок действия лицензии на пользование недрами Сахалинского месторождения, на основании которой осуществлялась совместная деятельность в рамках договора в начале с государственным предприятием «Полтаванефтегазгеология», а с 2007 года третьей стороной договора стала НАК «Надра Украины».

А.ДИЗМАНСКИ отметил, что в настоящее время активизировались попытки противоправным способом, в обход законодательства, передать лицензию на эксплуатацию Сахалинского месторождения малоизвестной в нефтегазовой отрасли частной структуре.

При этом он отметил, что действия чиновников ряда государственных предприятий, в частности НАК «Надра Украины» и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, направлены на то, чтобы передать одно из крупнейших украинских газоконденсатных месторождений в распоряжение фирме «Укрнефтебурение», не имеющей опыта нефтегазодобычи и разведывательных работ, не располагающей необходимым штатом сотрудников и материально-технической базой.

«С 24 апреля кто-то должен получить лицензию на 25 лет и уже добывать газ… Начались неправомерные действия, связанные с передачей лицензии компании «Укрнефтебурение». За это отвечают должностные лица НАК «Надра Украины», - сказал А.ДИЗМАНСКИ.

При этом он отметил, что «лицензия должна остаться у НАК «Надра Украины», у государственной компании или продлить срок действия первой лицензии на два года…».

Кроме того, как отмечено в распространенном на пресс-конференции релизе, ЗАО «Девон» призывает правоохранительные органы, в частности СБУ и Генеральную прокуратуру, а также руководителей государства обратить внимание на сложившуюся ситуацию, предотвратить захват Сахалинского месторождения сомнительными структурами и остановить рейдерскую атаку на одну из крупнейших газодобывающих компаний Украины.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Девон» с 2000 года ведет геологическое изучение и опытно-промышленную эксплуатацию Сахалинского месторождения в рамках договора о совместной деятельности с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

В 2001 году польским акционером ЗАО «Девон» - «ПГНиГ», в соответствии с проектом освоения Сахалинского месторождения, на выполнение работ было инвестировано более 3 млн. долл. В конце 2001 года в связи с увеличением количества скважин, разработку которых ЗАО «Девон» считало перспективной, руководство приняло решение о необходимости строительства на Сахалинском месторождении Установки комплексной подготовки газа (УКПГ). 9 октября 2003 г. был произведен ввод в эксплуатацию УКПГ проектной мощностью 1,5 млн. куб. м природного газа и 300 тонн газового конденсата в сутки. Спустя месяц было завершено строительство первой скважины, что позволило компании начать реализацию товарной продукции собственной добычи.

Справка УНИАН. ЗАО «Девон» - совместное украинско-польское предприятие, создано в 2000 году. Компания является одним из разработчиков Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) в соответствии с договором о совместной инвестиционной и производственной деятельности, заключенном в 2000 году с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

36,38% акций ЗАО «Девон» принадлежит компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG, Польша), 25,993% - ООО «Правнычий альянс» (г. Киев), 25,085% - Ferrous Trading LLC (Венгрия), 12,127% - НАК «Нафтогаз Украины».