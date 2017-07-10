"Черное золото" в минусе: с начала года нефть Brent подешевела на 17%

Цены на нефть выросли утром в понедельник, но наращивание буровой активности в США сдержало дальнейший подъем рынка.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,47 процента до $46,93 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,42 за баррель, на 0,43 процента выше предыдущего закрытия, передает Рейтер.

Трейдеры отмечают, что несмотря на текущий рост котировок, в целом рынок остаётся слабым.

Так, североморская смесь Brent подешевела на 17% с начала года, несмотря на действие глобального пакта ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Основным фактором давления на котировки остаётся рост добычи нефти и числа буровых в США.

По словам аналитиков ANZ, рынок "продолжает следить за ростом буровой активности и добычи нефти в США".

На прошлой неделе число буровых установок в США увеличилось на 7 штук до 763, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Производство нефти в США выросло более чем 10% с середины 2016 года до 9,34 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, растет экспорт из самих стран ОПЕК, усиливая сомнения инвесторов насчет эффективности глобального пакта.