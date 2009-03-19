НАК «ЭКУ» нацелилась на экспорт электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать НАК «Энергетическая компания Украины» лицензию на право осуществления поставок электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на своем заседании.

Лицензия будет выдана сроком на 10 лет.

Комментируя журналистам получение НАК «ЭКУ» лицензии, председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО отметил, что компания намерена заняться экспортными поставками электроэнергии.

«Они (НАК «ЭКУ» – УНИАН) такой же лицензиат, как и любой другой. Почему бы и нет?» – сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Согласно заявке, поданной в НКРЭ, компания намерена поставлять ежегодно 6 млрд. 832,8 млн. кВт/ч электроэнергии, что почти равняется объему всей электроэнергии, экспортированной из Украины в 2008 году. Ежемесячный объем поставок планируется на уровне 569,4 млн. кВт/ч.

Согласно информации одного из участников рынка, «Энергетическая компания Украины» в настоящее время ведет переговоры с венгерским государственным оператором MVM Zrt. о заключении прямых экспортных контрактов на поставки электроэнергии в Венгрию.

Президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ не стал комментировать УНИАН данную информацию, отметив лишь: «Пока никаких комментариев».

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон об организации аукционов по продаже трансграничных мощностей энергосистемы Украины для организации экспортных поставок электроэнергии.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года.

В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины, в частности, ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Западэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1) ГАК “Укргидроэнерго” (100%), ОАО “Днепродзержинская ТЭЦ” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%), “Херсонская ТЭЦ” (100%), “Одесская ТЭЦ” (100%), “Харьковская ТЭЦ-5” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежит 100% акций «ЭКУ».