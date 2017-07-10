Ядерное топливо Westinghouse разрешили использовать еще на двух блоках Запорожской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) одобрила возможность использования ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse на энергоблоках №1 и №4 Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства.

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«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, принимая во внимание положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности материалов, обосновывающих безопасность, признала возможным загрузки первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по использованию ядерного топлива производства компании Westinghouse на АЭС Украины осуществляются Национальной атомной генерирующей компанией «Энергоатом» с целью диверсификации источников ядерного топлива для АЭС Украины и избежания зависимости от монопольного поставщика.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного поставщика - российской компании «ТВЭЛ» - «Энергоатом» заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок был подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года «Энергоатом» импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% – из России.

Сейчас ядерное топливо производства компании Westinghouse эксплуатируется в составе смешанных активных зон энергоблоков №2, №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС, и готовится к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.