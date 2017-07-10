Ядерное топливо Westinghouse разрешили использовать еще на двух блоках Запорожской АЭС
«Энергоатом» проводит роботы по диверсификации источников ядерного топлива для АЭС Украины.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) одобрила возможность использования ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse на энергоблоках №1 и №4 Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба ведомства.
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«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, принимая во внимание положительные результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности материалов, обосновывающих безопасность, признала возможным загрузки первых партий ядерного топлива компании Westinghouse в активные зоны энергоблоков №1 и №4 Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по использованию ядерного топлива производства компании Westinghouse на АЭС Украины осуществляются Национальной атомной генерирующей компанией «Энергоатом» с целью диверсификации источников ядерного топлива для АЭС Украины и избежания зависимости от монопольного поставщика.
Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного поставщика - российской компании «ТВЭЛ» - «Энергоатом» заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок был подключен к энергосети страны.
В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года «Энергоатом» импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% – из России.
Сейчас ядерное топливо производства компании Westinghouse эксплуатируется в составе смешанных активных зон энергоблоков №2, №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС, и готовится к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.