"Газпром" признал, что санкции США могут задержать строительство газопроводов в обход Украины

Российский газовый монополист «Газпром» предупредил инвесторов, что потенциальные санкции США могут стать причиной задержки инвестиций в ряд проектов, и это может повлиять на их завершение.

Читайте такжеРоссия из-за новых санкций США начала искать деньги на "Северный поток-2" в Китае

Об этом говорится в проспекте к планируемому выпуску еврооблигаций "Газпрома", передает Рейтер.

Проекты, которые «Газпром» реализует в области трубопроводного газа, включая «Северный поток-2» и «Турецкий поток», глубоководные проекты на арктическом шельфе и сланцевые проекты в России или за ее пределами, могут столкнуться с трудностями, говорится в проспекте.

Ранее «Газпром» говорил, что успел получить от европейских партнеров часть финансирования на строительство Северного потока-2.

В июне сенат США одобрил новые санкции против России, ужесточающие финансирование российских энергетических компаний и их проектов, которые притормозила Палата представителей США.