В Минэнергоугля отчитались по темпам закачки газа в хранилища

Закачка газа в украинские подземные хранилища идет по графику, а Министерство энергетики и угольной промышленности удовлетворено ее темпами.

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Об этом заявил заместитель главы Минэнергоугля Игорь Прокопив на брифинге в Киеве.

"Мы направляли письмо в "Нафтогаз" о графике закачки. Ответ мы пока не получили. Но оперативно отслеживаем… Согласно данным, которые мы получаем, закачка идет по графику, и мы в принципе ею удовлетворены. В отличие от 2016 года, в этом году она является прогрессивной", – сказал Прокопив.

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 1 июля по 8 июля выросли на 2,9%, или на 337 миллионов кубометров, – до 11,929 миллиарда кубометров с 11,592 миллиарда кубометров.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа, тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами голубого топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.