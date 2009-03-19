Соколовский сообщил о направлениях модернизации ГТС

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил о направлениях модернизации украинской газотранспортной системы, которые будут вынесены на рассмотрение Международной инвестиционной конференции 23 марта.

Об этом говорится в комментарии Б.СОКОЛОВСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой главы государства.

«Именно благодаря многолетней системной, последовательной и настойчивой работе Виктора ЮЩЕНКО запланированная на 23 марта 2009 года Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС становится реальностью, призванной положить начало этапу практической реализации наработанных идей и предложений», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Главная цель модернизации – существенное повышение уровня безопасности, надежности, прозрачности, оптимизации и коммерческой привлекательности маршрутов поставок природного газа через территорию нашего государства европейским, в том числе и украинским, потребителям.

Украинская ГТС проектировалась и в значительной мере эксплуатируется по стандартам и нормативам прошлого времени.

Несмотря на значительное исчерпание технического ресурса, украинская ГТС является ключевым элементом гарантирования энергетической безопасности и нашего государства, и всей Европы.

Следовательно, вполне логичными являются практические цели модернизации: приведение украинской ГТС к современным техническим, технологическим, экономическим,, экологических и других стандартам безопасности и нормам, принятым в высокоразвитых европейских государствах.

Модернизация в указанном контексте, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, создаст потенциальные возможности для реализации взаимовыгодных, экономически оправданных международных инвестиционных проектов по расширению мощностей украинских маршрутов.

Реализация конкретных проектов по модернизации украинской ГТС будет способствовать утверждению справедливого баланса интересов всех заинтересованных участников газового рынка: поставщиков, потребителей и транзитеров. По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, реализация проекта положительно повлияет на развитие и динамику сотрудничества Украины и Европейского Союза с основными поставщиками газа, в первую очередь Российской Федерацией.

Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что украинская сторона предлагает конференции рассмотреть мастер-план, который предусматривает проведение модернизации по таким основным направлениям:

поддержка проектных технических параметров существующих основных транзитных газопроводов и подземных газовых хранилищ (ПГХ);

внедрение современных эффективных, экологически совместимых технологий транспортировки и хранения газа и управления его потоками;

внедрение современных методов и технологий контроля технического состояния объектов украинской ГТС, учета количества и качества газа в режиме реального времени и пространства на всей территории Украины;

приведение нормативно-технической базы украинской ГТС в соответствие с нормативами, которые применяются в странах ЕС.

Конкретно предлагаются для реализации, в частности, такие проекты: реконструкция линейной части газопроводов со вспомогательными объектами; модернизация и реконструкция систем линейной телемеханики и связи; модернизация и реконструкция компрессорных станций; модернизация и реконструкция подземных хранилищ газа; реконструкция и строительство новых газоизмерительных станций.

Упомянутые предложения, во исполнение поручений Президента Украины и правительства, разработаны специалистами НАК «Нафтогаз Украины»; в установленном порядке рассматриваются соответствующими органами исполнительной власти, в предварительном плане отработаны при участии ведущих европейских экспертов.

Предусматривается, что на конференции 23 марта 2009 года, среди других, также будет поддержано предложение о создании совместной с ЕС консультативной группы по подготовке и реализации проектов.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Европейской комиссии отмечается важность поддержки упомянутых инициатив Президента Украины правительством Украины. По его словам, в Европе надеются на дальнейшую поддержку этих инициатив со стороны украинской исполнительной власти и отраслевых хозяйствующих субъектов.