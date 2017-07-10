ЕБРР может не выдать "Нафтогазу" следующий транш на покупку газа – Коболев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может не выдать национальному нефтегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" следующий транш на закупку газа, если до конца июля не будет принят финансовый план и не будут определены показатели деятельности наблюдательного совета госкомпании.

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Об этом заявил в ходе круглого стола глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Можем констатировать, что прогресс выполнения плана (реформы "Нафтогаза" – УНИАН) очень низкий. Работа практически была остановлена. Мы уже получили предупреждение от ЕБРР, который сообщил, что если до конца июля не будет принят финплан "Нафтогаза" и не будут приняты показатели деятельности набсовета, то следующего транша на финансирование покупки газа может не быть", – сказал Коболев.