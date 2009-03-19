1,2 млрд. грн. займа позволят полностью погасить долг перед «Киевэнерго»

Заместитель киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что привлечение займа (кредита) в городской бюджет в размере 1,2 млрд. грн. позволит полностью погасить долг города перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах и поможет сохранению международного имиджа Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление О.ДОВГИЙ сделал в начале внеочередного заседания сессии Киевского городского совета, на котором планируется рассмотреть два вопроса: о внесении изменений в решение Киевсовета от 6 марта 2009 года «О бюджете г. Киева на 2009 год» и о мерах по привлечению городом займа.

О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что привлечение кредита позволит не только полностью погасить долг города, но и потратить часть этих одолженных средств на выполнение социальных программ.

Секретарь Киевсовета сообщил, что кредит предусматривается взять под залог имущества территориальной общины Киева. По его словам, предметом залога будут те объекты, которые не приносят средства в городской бюджет.

«Привлечением кредита мы никоим образом не ограничиваем права и доходы территориальной общины», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

В то же время, в Блоке Виталия Кличко заявили, что в залог предусматривается передать большую часть имущества общины Киева, и если город не сможет рассчитаться за кредит, то потеряет эти помещения навсегда. В обнародованном Блоком Кличко списке объектов, который предусматривается передать под залог, значится 157 объектов, среди которых, в частности, и помещение АК «Киевэнерго». В списке также есть объекты культуры, помещения научно-исследовательских учреждений, судов, управлений, СБУ, Генпрокуратуры и даже отдельных министерств.

В связи с этим Блок Кличко призывал депутатов не голосовать за указанный кредит, а найти другие пути погашения долга за потребленные энергоносители и газ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Киевская городская государственная администрация перечислила АК «Киевэнерго» часть компенсации за тепловую энергию, поставленную для жилищных организаций и других потребителей Киева в 2008 году.

Согласно сообщению АК «Киевэнерго», КГГА перечислила 130,604 млн. грн. Это часть невозмещенного долга 2008 года, который составляет 559 млн. грн. В свою очередь, АК «Киевэнерго» перечислила полученную сумму в полном объеме НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный в 2008 году природный газ.

«Миллиардный долг Киевской городской власти перед «Киевэнерго» образовался вследствие существенной разницы между тарифом на тепло для потребителей, установленным КГГА, и реальной себестоимостью таких услуг. Энергокомпания неоднократно заявляла, что такое положение вещей с учетом длительной неуплаты долга столичной властью приводит к искривлению экономики «Киевэнерго» и сбоям в энергоснабжении потребителей в период отопительного сезона. К сожалению, приходится констатировать, что для сдвига этой проблемы с мертвой точки понадобилось вмешательство Президента Украины. Надеемся, что первый шаг по уплате долга со стороны городской власти будет иметь продолжение и «Киевэнерго» будет возмещена вся сумма компенсации разницы в тарифах. Ведь, начиная с 2000 года, с учетом двух месяцев 2009 года долг КГГА составляет 1 млрд. 402 млн. грн.», – цитирует пресс-службе председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.