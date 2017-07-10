В Кремле заявили, что на электростанциях в Крыму будут турбины российского производства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на электростанциях в оккупированном Крыму устанавливают турбины российского производства, сообщает Новое время.

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В частности, об этом Песков заявил комментируя материал Reuters о поставках в оккупированный Крым в обход санкций турбин производства Siemens:

"В Крыму устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов", - цитирует его слова издание.

Ранее агентство Reuters со ссылкой сразу на три осведомленных источника сообщало, что Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

Компания Siemens заявила, что ее турбины не могли попасть в Крым.

В свою очередь, российская госкомпания Технопромэкспорт, которая строит электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.