Тимошенко верит в успех конференции по модернизации ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Международная конференция по модернизации украинской ГТС, которая пройдет в Брюсселе 23 марта, будет успешной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге по итогам саммита Европейской народной партии (ЕНП).

Премьер-министр сообщила, что сегодня в ходе встреч с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ она обменялась мнением по поводу модернизации ГТС и предстоящей конференции. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы ГТС Украины была модернизирована и работала надежно, как транзитная система поставки газа в страны Европы.

«Мы все верим в успех этой конференции 23 марта, и сегодня на всех встречах, и на саммите ЕНП этот вопрос обсуждался», - добавила она.