Коболев назвал транзит российского газа "фактором сдерживания агрессии РФ против Украины"

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) является одним из факторов сдерживания российской агрессии по отношению к Украине. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе круглого стола на тему "Ключевая роль Украины в энергетической безопасности Европы".

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"Мы активно убеждаем наших партнеров, что, помимо прочих рисков, существуют два больших риска, о которых нельзя забывать. Это, во-первых, разделение Европы, потому что многие страны Восточной Европы будут считать несправедливым, что этот проект состоялся ("Северный поток – 2" – УНИАН). Также существует огромный риск для военной безопасности Украины. По нашим убеждениям, тот факт, что сейчас российский газ поставляется через территорию Украины, является одним из предохранителей, сдерживающих агрессию России", – сказал Коболев.

При этом он отметил, что для того, чтобы украинский маршрут победил в конкуренции с "Северным потоком – 2", Украине необходимо обеспечить и продемонстрировать высокое качество и эффективность работы отечественной ГТС.

"Сейчас очевидно, что "Газпром" делает Европе очень интересное предложение. Оно интересно коммерчески, потому что частные компании, которые приняли участие в этом проекте, будут получать очень большую выгоду. Это очень интересно для компаний из Германии, потому что они получат очень дешевый газ. Поэтому, чтобы конкурировать с этим предложением, а сейчас происходит конкуренция двух маршрутов, критически важно обеспечить высокое качество и эффективность нашего маршрута", – сказал Коболев, добавив, что сейчас крайне важной задачей является своевременное выполнение плана реформы "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. За первое полугодие 2017 года транзит газа вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 45,7 миллиарда кубометров.

По данным "Укртрансгаза", украинская ГТС может обеспечивать транзит природного газа из России в страны ЕС и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины, а именно – в диапазоне 250 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, ее работа является более надежной и прозрачной по сравнению с газопроводами "Турецкий поток", "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", которые строятся (или уже построены) Россией в обход территории Украины.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".