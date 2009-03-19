«Укрнафта» выставит на аукционе УМВБ более 0,4 млн. тонн нефти

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» 24 марта т.г. выставит на аукционе №127 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) 400,253 тыс. тонн нефти по стартовой цене 1,25 тыс. грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что общая стоимость выставляемой компанией на аукцион нефти составит 500 млн. 316,250 тыс. грн. Всего на аукционе будет выставлено 629 тыс. 96,792 тонн нефти на общую сумму 815 млн. 463 тыс. 921,55 грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».