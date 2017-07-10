Новый оператор украинской ГТС начнет работу уже в 2018 году

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает на старт работы нового оператора газотранспортной системы Украины в первом квартале 2018 года в случае вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и России до 30 ноября 2017 года.

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Об этом заявил заместитель главы Минэнергоугля Игорь Прокопив на брифинге в Киеве.

"В четвертом квартале запланировано завершить формирование наблюдательного совета (компании "Магистральные газопроводы Украины" – УНИАН)… В случае вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража до конца ноября новосозданный оператор газотранспортной системы начнет функционировать в первом квартале 2018 года", – сказал он.

По словам Прокопива, у компании "Укртрансгаз", которая на данный момент является оператором газотранспортной системы, находятся госактивы на сумму 329 миллиардов гривень, а также имущество самой компании на 28 миллиардов гривень. Исчерпывающий перечень имущества будет подготовлен до 1 сентября, и большая его часть будет передана на баланс нового оператора ГТС.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза Украины" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках данной реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

В середине декабря 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что в связи с рассмотрением взаимных исков госхолдинга и российского газового монополиста "Газпром" компания "Магистральные газопроводы Украины" должна полноценно заработать в третьем квартале 2017 года.

16 января 2017 года Кабмин назначил исполняющим обязанности главы МГУ Валерия Ноздрина. В середине июня был утвержден перечень активов газотранспортной системы страны и план их передачи от госкомпании "Укртрансгаз" к новому оператору ГТС.