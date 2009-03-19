НКРЭ: контракты на экспорт электроэнергии могут расторгнуть

Председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерий КАЛЬЧЕНКО допускает, что при внедрении аукционов на продажу доступа к трансграничным мощностям для осуществления экспорта электроэнергии уже в этом году действующие контракты госпредприятия «Укринтерэнерго» могут быть расторгнуты на основании их положений о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам после сегодняшнего заседания комиссии.

«Закон принят, государство имеет право принимать любые законы. Я думаю, что тут могут быть форс-мажорные обстоятельства, которые не будут нести за собой никаких последствий», - сказал он.

Согласно изменениям в Закон «Об электроэнергетике», принятых сегодня Верховной Радой, Кабинет министров обязан провести первый аукцион по праву доступа к трансграничному трафику в течение 4 месяцев со дня вступления этих изменений в силу. При этом на аукцион должен быть выставлен весь работоспособный физический объем так называемого «Бурштынского энергоострова» (500 МВт в зимний и 550 Мвт в летний период).

«Укринтерэнерго» имеет контракты на поставку электроэнергии в 2009 году с компаниями Emfesz Kft (Венгрия 100 МВт мощности), Ukrenergy Trade Zrt (Венгрия, 250 МВт мощности), Energy Capital Zrt (Венргрия,105 МВт мощности), а также в Korlea Invest A.S. (Словакия, 45 МВт плюс и 50 МВт в летний период). Последние две компании входят в Korlea Invest Holding AG (Швейцария), которая контролируется украинским бизнесменом Василием БЕЧВАРЖЕМ.

Компания Ukrenergy Trade Zrt входит в состав созданного осенью 2008 года управляющего холдинга Ukrenergy Holding AG (Швейцария). Холдинг был создан по инициативе Korlea Invest Holding AG и ГПВД «Укринтерэнерго».

В ноябре "Укринтерэнерго" стало владельцем 52% Ukrenergy Holding AG.

На сегодняшний день о своем желании осуществлять экспортные поставки электроэнергии из Украины уже заявили ООО «Схидэнерго», а также НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»).

В декабре 2008 года ООО «Схидэнерго» входящая в структуру ДТЭК и венгерский трейдер System Consulting ZRt заключили контракт на организацию экспортных поставок электроэнергии в Венгрию. Согласно условиям контракта, «Схидэнерго» обязуется ежемесячно поставлять мощность 350 МВт. Электроэнергию для экспорта «Схидэнерго» намерено закупать на Оптовом рынке электроэнергии. Экспортные поставки планируется осуществлять в адрес сбытовой компании венгерского энергетического холдинга MVM Trade Zrt., которая подтвердила System Consulting свою готовность к сотрудничеству.

По неофициальной информации участников рынка, НАК «ЭКУ», получившее сегодня лицензию на право поставок электроэнергии с годовым объемом 6,8 млрд. кВт/ч, в настоящее время ведет переговоры об организации прямых поставок украинской электроэнергии в Венгрию с тем же MVM Trade Zrt (Венгрия).

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.