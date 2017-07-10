В Кабмине назвали цену импортного газа для Украины - $213,7 за тысячу кубометров

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 30 июня текущего года составила 5556 гривни, или 213,7 доллара за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Читайте такжеВ Кабмине говорят, что оснований повышать цены на газ для населения нет

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 июня 2017 года и составляющую 5556 гривень, или 213,7 доллара США за тысячу кубометров", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в мае текущего года составила 5507 гривень, или 208,4 доллара за тысячу кубометров.