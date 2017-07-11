Сбытовые газопоставляющие компании не могут объяснить задолженность перед "Нафтогазом" – Коболев

Сбытовые газопоставляющие компании (облгаз-сбыты) не могут обосновать задолженность в размере около 10 млрд грн за купленный у национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» природный газ, сообщил журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Сейчас ситуация с облгаз-сбытами критическая. Они должны нам около 30 млрд грн. Это не объясняется задолженностью, которую перед ними имеет бюджет. Она намного меньше - приблизительная разница составляет 10 млрд грн, и мы не можем получить объяснение, почему мы их до сих пор не получили. Это похоже на банальный пузырь, который скоро лопнет, и от этого всем будет только хуже», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 4 июля этого года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) выдала лицензию «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины», которая входит в состав активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», на поставки природного газа конечным потребителям.

В начале апреля «Нафтогаз» обратился в НКРЭКУ и Антимонопольный комитет с просьбой устранить необоснованную монополию группы компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF, которая занимает значительную долю на рынке распределения и поставок природного газа конечным потребителям.

Согласно позиции холдинга, большинство компаний-поставщиков газа (так называемые «облгаз-сбыты») принадлежат группе Group DF и являются ненужными посредниками на рынке газа для населения, поскольку они не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей.

Также в госхолдинге заявляли, что «Нафтогаз» готов самостоятельно (без помощи облгаз-сбытов) реализовать свой газ конечным потребителям.

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Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

НАК «Нафтогаз Украины» является оптовым покупателем газа по импортному направлению, а также у своей дочерней структуры – крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Согласно Порядку специальных обязательств, которые возложены на госхолдинг Кабмином, «Нафтогаз» обязан продавать купленный газ облгаз-сбытам. Таким образом, «Нафтогаз» не имеет доступа на рынок розничных продаж газа для нужд населения.