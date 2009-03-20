ЕС поддержит Nabucco

Первый день работы в Брюсселе саммита ЕС завершился принципиальным одобрением представленного Чехией списка приоритетных проектов в области энергетической инфраструктуры, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В списке фигурирует и строительство газопровода Nabucco из региона Каспийского моря в ЕС, минуя территорию России.

Nabucco был включен председательствующей на саммите Чехией в последний момент под давлением стран Восточной Европы и в первую очередь Польши, сообщают информированные европейские круги саммита.

На финансирование энергетических проектов, включенных в одобренный в целом список, выделено 5 млрд евро. Они должны быть израсходованы в течение 2009-2010 гг.

Однако сам список еще не окончателен. Он поступает для уточнения на заседание постоянных представителей стран-членов ЕС, которые проведут очередное заседание в Брюсселе на будущей неделе.

Затем энергетический список поступит на одобрение Европарламента, после чего будут представлены установленные средства на финансирование конкретных проектов.

Согласно предварительной информации, Чехия предложила выделить на Nabucco 200 млн евро.