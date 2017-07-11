Рада улучшила механизм финансирования работ с радиоактивными отходами

Верховная Рада приняла пакет законопроектов, которые возобновляют целевое финансирование и использование государственного Фонда обращения с радиоактивными отходами (РАО), что позволит восстановить его накопительный статус и профинансировать выполнение государственной программы по утилизации таких отходов.

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В частности, за принятие законопроекта №6435 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об обращении с радиоактивными отходами касательно улучшения механизма финансирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами" проголосовал 231 народный депутат при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

"Планируется до 2019 года полностью перейти к финансированию деятельности по обращению с радиоактивными отходами за счет его (Фонда обращения с радиоактивными отходами – УНИАН) средств. Средства будут использованы на развитие системы обращения с радиоактивными отходами, строительство хранилищ длительного сбережения, научных исследований", - сказал, представляя законопроект, народный депутат, представитель парламентского подкомитета по вопросам экологической политики, природопользования и преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Иван Рыбак.

Депутаты также приняли законопроекта №6436 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения обращения с радиоактивными отходами". За принятие указанного законопроекта проголосовали 256 народных депутатов.

По словам министра экологии Остапа Семерака, на сегодняшний день Фонд РАО системно недофинансирован.

"Создание такого фонда позволит дополнительно привлекать средства международных партнеров", - отметил Семерак

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщал, что агентство разработало эти законопроекты, которые вносят изменения в Бюджетный кодекс и закон "Об обращении с РАО" для того, чтобы восстановить целевое назначение фонда.

По словам Петрука, в данный фонд поступают ежегодно около 800 миллионов гривень взносов, которые заложены в тарифе на электроэнергию для компании-оператора АЭС "Энергоатом". На сегодня эти средства распределяются на текущие нужды агентства, тогда как фонд должен финансировать только инфраструктуру и работы по обращению с РАО.

Также Петрук отмечал, что принятие этих законопроектов позволит восстановить накопительный статус фонда, то есть деньги в нем будут накапливаться из года в год (при ограниченном их использовании), что позволит профинансировать строительство очень дорогих хранилищ или других объектов. 11 мая эти проекты были одобрены на заседании Кабмина.

Справка УНИАН. Радиоактивные отходы – это отходы, которые не имеют хозяйственной ценности, содержат радиоактивные изотопы химических элементов и являются источником радиоактивного излучения. Они образуются в результате работы атомной энергетики, военных программ, а также после завершения эксплуатации другого оборудования, которое содержит источники ионизирующего излучения.