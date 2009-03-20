Цены на нефть выросли

Цены на нефть взлетели более чем на 7% в связи с расширением мер монетарного стимулирования, принятых ФРС США, сообщает k2kapital..

Инвесторы и трейдеры надеются, что решение ФРС выкупить государственные облигации на 300 млрд. долл. даст стимул роста американской экономике.

По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI взлетели на 7.2% до 51,61 долл. баррель. Это самая высокая цена закрытия с 28 ноября.