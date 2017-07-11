Иран намерен к 2021 году нарастить нефтедобычу почти в 1,5 раза

Иран намерен нарастить добычу нефти до 5,7 миллиона баррелей в день к 2021 году, то есть, почти в полтора раза от нынешних уровней, следует из слов заместителя министра нефти страны Амира Хуссейна Заманинии (Amir Hossein Zamaniniya), сообщает Прайм.

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"По нефтяной добыче мы ожидаем достичь к 2021 году 5,7 миллиона (баррелей в день - ред.). Сейчас добыча составляет немного меньше 4 миллионов, около 3,9 миллиона", - сказал он журналистам в кулуарах 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

Кроме того, страна намерена нарастить добычу газа. "К концу 2021 года это будет что-то около 1,65 миллиарда кубических метров", - сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

При этом Иран по условиям соглашения получил возможность, напротив, нарастить добычу - до досанкционного уровня. До введения против страны международных санкций страна добывала нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. После снятия ограничений в январе 2016 года страна стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.