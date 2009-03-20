Богословская: нужно создать ВСК по делам Нафтогаза

Народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что Верховная Рада должна на следующей пленарной неделе создать ВСК по изучению финансового состояния и «денежных сделок» в системе «Нафтогаза Украины» 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время отчета возглавляемой ею комиссии сегодня в парламенте.

И.БОГОСЛОВСКАЯ выразила убеждение в том, что «воры должны быть на скамье подсудимых».

По ее словам, сегодня «Нафтогаз Украины» «не работает как хозяйственная структура, он не зарабатывает денег, а является пылесосом, который высасывает деньги».

И.БОГОСЛОВСКАЯ утверждает, что все расчеты за газ в декабре 2008 года были осуществлены за счет эмиссии Национального банка Украины и повышения уставных фондов «Укрэксимбанка» и Ощадбанка.

По ее словам, нынешняя политика правительства в вопросе деятельности газотранспортной системы «приведет к фактическому банкротству «Нафтогаза Украины». «Сегодня правительство руководит газотранспортной системой как карманной, воровской конторой».

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что депутаты от Партии регионов обратятся в правоохранительные органы, «и будем контролировать действия Генеральной прокуратуры и СБУ по вопросам возбуждения уголовных дел по тем преступлениям, которые прописаны в этом отчете». «Преступления без наказания, уважаемая власть, уже не будет», - заявила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ обвинила представителей коалиции в том, что ей не удалось полноценно отчитаться по работе комиссии, поскольку вместо 30 минут для отчета ей дали возможность выступать лишь 10 минут.

Говоря о разнице между фракциями БЮТ и Партии регионов, она отметила: «В чем разница между БЮТ и Партией регионов? Вы шалопаи в политике и в профессии, а мы специалисты и профессионалы».