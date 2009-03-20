Утверждение отчета Богословской принесет миллиардные убытки

Член Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 гг. Сергей ПАШИНСЬКИЙ считает, что в случае утверждения отчета председателя ВСК Инны БОГОСЛОВСКОЙ Украину ожидают миллиардные убытки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня с трибуны ВР, представляя альтернативный отчет членов ВСК отчету И.БОГОСЛОВСКОЙ.

По словам С.ПАШИНСКОГО, И.БОГОСЛОВСКАЯ, представляя свой отчет, «фактически предложила парламенту легализовать 11 млрд. кубометров газа «РосУкрЭнерго». «Кроме того, в так называемом отчете И.БОГОСЛОВСКОЙ вина за срыв транзита газа в Европу возложена на наше государство", - сказал депутат.

"Я не буду объяснять судебных последствий, но все эксперты сходятся к тому, что если такой отчет будет утвержден, то наше государство получит ущерб в несколько миллиардов долларов», - подчеркнул член ВСК относительно газового вопроса.

С.ПАШИНСКИЙ заметил, что газовые соглашения Украины с Россией, которые были подписаны за последние 15 лет, «заслуживают на то, чтобы написать роман «Война и мир» или снять голливудский блокбастер».

Народный депутат отверг все обвинения в непомерно высокой цене на газ для Украины. По его словам, в первом квартале этого года цена на газ была самой низкой по сравнению со странами Европы. Кроме того, по его словам, в четвертом квартале 2009 года цена будет составлять 150 долларов, а в первом квартале 2010 – 150-170 дол. «Это не какие-то пророчества - это расчеты согласно формуле», - сказал он.