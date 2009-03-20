Парламент так и не разобрался с газотранспортной системой

Верховная Рада Украины прекратила деятельность Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам отчета председателя ВСК, народного депутата от Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ и альтернативного отчета, представленного народным депутатом от БЮТ Сергеем ПАШИНСКИМ, парламент пытался принять два проекта постановлений.

В частности, за проект постановления внесенный 6-ю народными депутатами, который является альтернативным документом, проголосовали только 215 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось принять отчет ВСК к сведению, направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины. При этом предусматривалось признать, что Украина выполнила в полном объеме все взятые обязательство по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины и благодаря профессиональным действиям специалистов ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» была организована автономная работа ГТС без последствий, которые могли нести угрозу энергетической, экономической, социальной и техногенной безопасности Украины, ГТС Украины работала и сегодня работает стабильно.

В то же время, проект постановления И.БОГОСЛОВСКОЙ поддержали только 174 народных депутата с 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось признать, что украинской стороной переговоры по вопросам заключения контрактов на поставку природного газа и его транзит по территории Украины велись непрофессионально из-за отсутствия единой позиции Президента Украины и премьер-министра Украины, было нереализовано стремление украинской стороны к поэтапному переходу на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа территорией Украины. Сорваны поставки природного газа в Украину и его транзит по территории Украины в страны Европы. Также предусматривалось признать, что срыв переговоров по вопросам заключения контрактов на поставку газа в Украину и его транзит по территории Украины по вине Президента Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО повлек тяжелые последствия для экономических и политических интересов государства, материального положения украинских предприятий и интересов граждан.

В связи с тем, что ни одного решения не было принято, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что деятельность ВСК прекращается, поскольку срок ее работы был определен на протяжении 2 месяцев. При этом, добавил он, ВСК была создана 13 января.