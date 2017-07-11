Запасы угля в Украине превышают прошлогодние вдвое - вице-премьер

Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, отвечая на вопрос о возможном продлении чрезвычайного положения в энергетике.

"Наша задача, чтобы Украина была с достаточным запасом энергетических ресурсов, поэтому мы должны ежедневно работать над планированием и прогнозированием ситуации в объединенной энергетической системе... По состоянию на 6 июля запасы угля на складах тепловой генерации и ТЭЦ составляют 2 млн 665 тыс. т. В частности, накоплено угля марки "Г" - 1 млн 868 тыс. т, марки "А" - 786 тыс. т",- сказал В.Кистион.

По его словам, вопрос энергетической безопасности на контроле в правительстве каждый день.

"Если сравнить с аналогичной датой прошлого года, запасы угля ровно в два раза больше", - подчеркнул В.Кистион.

Напомним, ранее Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалык заявил, что правительство не планирует продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Чрезвычайные меры были введены 17 февраля из-за прекращения поставок антрацитового угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а в прошлом месяце правительство продолжило срок их действия на рынке электрической энергии до 17 июля.

Экономист, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус в комментарии журналистам заявил, что введенные в Украине пять месяцев назад чрезвычайные меры в сфере энергетики не имеют законных оснований. "Во-первых, нет правовых оснований для чрезвычайного положения. Новый закон, который вступил в силу, не предусматривает такие чрезвычайные меры", – сказал Герус.

Эксперт добавил, что запасов угля достаточно для нормальной работы ТЭС и ТЭЦ.