Луценко обещает, если нужно, охранять Кабмин

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает при необходимости взять Кабинет министров под охрану МВД.

Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус" (№12).

"Если будет решение правительства взять под охрану Кабмин, – возьмём, обеспечим ему спокойный режим работы", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, комментируя недавние события в помещении НАК "Нафтогаз Украины" и действия там СБУ, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "А господину ХОРОШКОВСКОМУ (первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН) я бы рекомендовал почитать закон об СБУ и осознать, что «Альфа» – это антитеррористическое подразделение и размахивать им как пугалом нежелательно".