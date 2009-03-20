Хорошковского могут ”спалить” коррупционные связи с Фирташем

Министерство внутренних дел рассматривает вопрос о привлечении первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО к ответственности по подозрению в коррупционных действиях, связанных с лоббированием интересов совладельца компании "РосУкрЭнерго" Дмитрия ФИРТАША.

Об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью журналу "Фокус" (№ 12).

"Я считаю, что есть признаки коррупционных действий со стороны господина ХОРОШКОВСКОГО, который публично, на телеканале «Интер», заявлял о своих бизнес-отношениях с господином ФИРТАШЕМ", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он пояснил, что, по его мнению, "используя полномочия заместителя главы СБУ для защиты своего бизнес-партнёра, он (В.ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН) попадает под действие закона о противодействии коррупции».

«И на сегодняшний день подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД рассматривает вопрос о привлечении господина ХОРОШКОВСКОГО к ответственности за коррупционные действия", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.