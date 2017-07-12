В "Укрэнерго" проводят обыски (фото)

В центральном офисе государственной компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" сотрудники прокуратуры проводят обыски.

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Об этом заявил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Facebook.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", — написал он.

По его словам, сотрудников "Укрэнерго" не пускают на рабочие места.

В пресс-службе компании также прокомментировали обыски.

«Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сохранить для страны около 6,7 млрд грн, которые раньше просто растворились в недрах нашего крупного предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы. Людей не пускают на свои рабочие места, ситуация крайне напряженная. Мы будем держать вас в курсе хода событий», - сказано в сообщении.

Позднее об обысках у себе дома сообщил и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года в офисе «Укрэнерго» были проведены обыски правоохранительными органами, а также был отстранен от исполнения своих обязательств бывший директор компании – Юрий Касич.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.