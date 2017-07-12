Генпрокуратура провела обыски и у главы "Укрэнерго"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыски и в доме главы государственной компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

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«День начался с чудесных новостей. Сегодня в офис «Укрэнерго», ко мне домой, возможно, к ряду других сотрудников компании пришли с обысками сотрудники Генпрокуратуры в соответствии с криминальным производством, которое они начали в апреле этого года, - написал Ковальчук. - Исходя из фабул решений, обыски проводятся в связи с осуществлением «Укрэнерго» статутной деятельности, то есть составлением многолетнего плана развития ОЭС Украины, инвестпрограмм, осуществлением закупочной и строительной деятельности. Исходя из текстов, которые мы видим – в этом усматривается правонарушение».

Как сообщал УНИАН, 12 июля в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в центральном офисе компании.

В октябре 2015 года в офисе «Укрэнерго» были проведены обыски правоохранительными органами, а также был отстранен от исполнения своих обязательств бывший директор компании – Юрий Касич.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.