Генпрокуратура назвала причину обысков в "Укренерго"

Генеральная прокуратура Украины совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции и Государственной фискальной службы проводили обыски в помещениях «Укрэнерго» в рамках расследования схемы разворовывания государственных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

«Генпрокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами ГП «НЭК Укрэнерго» в особо крупных размерах при соучастии служебных лиц Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также ряда субъектов хозяйственной деятельности, путем организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по значительно завышенным ценам, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины», - сказано в сообщении.

В настоящее время в рамках уголовного производства по постановлению суда обыски проводятся по всей территории Украины.

«В настоящее время в рамках уголовного производства по постановлению суда проводятся обыски по всей территории Украины с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в центральном офисе компании.

Также сотрудники ГПУ провели обыски в доме главы государственной компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука.

В октябре 2015 года в офисе «Укрэнерго» были проведены обыски правоохранительными органами, а также был отстранен от исполнения своих обязательств бывший директор компании – Юрий Касич.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.